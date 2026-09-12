Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для РФ стран Ближнего Востока

Объединённые Арабские Эмираты стали одной из наиболее близких России стран на Ближнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Нью-Дели.

«Хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году — в декабре, по-моему, — мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», — сказал президент. Глава государства считает, что отношения между нашими странами будут только укрепляться.

Дипломатические отношения между СССР и ОАЭ были установлены 8 декабря 1971 года. Юбилей страны отметят в конце 2026 года. Отдельной темой переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул, что Москва постоянно поддерживает контакт с руководством Эмиратов, особенно сейчас — когда весь Ближний Восток находится в сложных условиях.

Встреча прошла на полях XVIII саммита БРИКС в индийской столице. Халед бен Мухаммед возглавил на мероприятии делегацию ОАЭ.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.