Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отодвинул журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина, когда тот оказался у него на пути на саммите БРИКС в Нью-Дели. Корреспондента удивила сила главы МИД России, и позже он спросил Лаврова, занимается ли тот силовыми тренировками.

Лавров удивил журналиста силой, отодвинув его на саммите БРИКС. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Эпизод произошёл перед церемонией с участием президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. В проходе к месту встречи собралась группа корреспондентов и операторов, из-за чего Лавров не мог пройти дальше.

Министр освободил себе дорогу, отодвинув стоявших впереди представителей прессы. В их числе оказался Зарубин.

Уже после церемонии журналист вернулся к произошедшему и поинтересовался у главы МИД его физической подготовкой.

«Сам и суди! Ну, спортом занимаюсь», — ответил Лавров в комментарии Зарубину.

Ранее Лавров пошутил над условиями работы журналистов во время саммита БРИКС в Нью-Дели. Он напомнил Зарубину о поездке в Бишкек, где из-за плотного графика представители кремлёвского пула отдыхали прямо на полу. В индийской столице министр обратил внимание, что такой возможности у прессы уже нет. Разговор произошёл во время работы российской делегации на международной встрече.