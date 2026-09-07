Лавров упрекнул руководство МГИМО в цензуре написанного им гимна вуза

Глава МИД России Сергей Лавров иронично упрекнул руководство МГИМО в том, что из написанного им гимна вуза убрали несколько куплетов. Об этом глава МИД РФ заявил на традиционной встрече со студентами и преподавателями института.

Перед началом мероприятия министр вместе с собравшимися исполнил песню. После этого он обратил внимание, что прозвучала не полная версия произведения.

«В этом гимне есть ещё пара куплетов. И во втором куплете такая дотошная цензура, существующая в ректорате, усмотрела намёк на то, что студенты не лишены маленьких, знаете, таких вот шалостей», — пошутил Лавров.

Глава МИД выразил надежду, что в следующем году второй куплет всё-таки вернут. Обращаясь к ректору Анатолию Торкунову, он добавил: «Ладно, мы отредактируем с вами его, если что».

Сам Лавров ранее рассказывал, что написал и слова, и музыку гимна, хотя не знает нотной грамоты. Композиция появилась предположительно в 1999–2000 годах, когда дипломат работал в Нью-Йорке, и первоначально задумывалась как посвящение его университетскому курсу. Гимн традиционно исполняют в МГИМО в начале учебного года.

Творчество для Лаврова не ограничивается гимном альма-матер. Весной его стихи легли в основу песни Александра Маршала «Эти даты»: министр рассказал о созданной на его стихи композиции и поблагодарил исполнителя за музыку.