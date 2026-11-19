На трёхсторонних переговорах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина присутствуют четыре российских чиновника. Их имена назвал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Саммит Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Видео © Юнашев LIVE

В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Встреча лидеров России, США и Китая проходит 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры организованы на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед началом трёхстороннего саммита Путин провёл отдельную встречу с американским президентом. В ней также участвовали Лавров, Ушаков и Силуанов, а четвёртым представителем российской стороны был спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Теперь среди участников переговоров с Си Цзиньпином назван Максим Орешкин.

В ходе встречи Трамп заявил, что Россия, США и Китай намерены обсудить завершение конфликта на Украине. По словам американского лидера, все стороны заинтересованы в его урегулировании.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал первую в истории встречу руководителей трёх держав событием прорывного значения.

Ранее Life.ru раскрыл состав российской и американской делегаций на двусторонних переговорах Путина и Трампа. Со стороны США в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.