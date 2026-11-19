Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС прошла с участием представителей правительств обеих стран. К переговорам присоединились министры иностранных дел и финансов, а также советники президентов.

Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и заявил, что они давно поддерживают хорошие отношения. Американский президент дважды подчеркнул, что рад видеть российского коллегу, и пожал ему руку. Позднее республиканец отметил, что лидеры знакомы много лет и на протяжении этого времени поддерживают отличные отношения.