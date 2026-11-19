Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне принесёт отличные результаты. Об этом хозяин Белого дома заявил в начале беседы.

«Я думаю, что по итогам этой встречи может произойти, или, по крайней мере, начать происходить, множество отличных вещей. Но я думаю, что они произойдут», — сказал Трамп.

Он также отметил, что позднее у лидеров запланирована ещё одна встреча. При этом американский президент выразил уверенность, что и нынешняя беседа будет «замечательной».

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и заявил, что они давно поддерживают хорошие отношения. Американский президент дважды подчеркнул, что рад видеть российского коллегу, и пожал ему руку. Позднее республиканец отметил, что лидеры знакомы много лет и на протяжении этого времени поддерживают отличные отношения.