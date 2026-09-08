Лавров увидел у администрации Трампа понимание причин конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход администрации президента США Дональда Трампа к причинам конфликта на Украине позволяет Москве рассчитывать на пользу дальнейших контактов с Вашингтоном.

«У администрации Трампа с самого начала присутствовали и желание, и способности видеть первопричины конфликта, именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для каждой из сторон», — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, Россия готова к переговорам по Украине, однако они, с точки зрения Москвы, должны строиться на понимании причин кризиса и поиске договорённостей по их устранению.

Глава МИД также противопоставил подход Вашингтона позиции Евросоюза и НАТО. По его утверждению, европейские страны продолжают стремиться к поражению России и препятствуют переходу к обсуждению долгосрочного урегулирования.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после нового раунда российско-американских контактов. 5 сентября президент Владимир Путин провёл в Москве переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась более трёх часов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров отмечал признание Вашингтоном ряда базовых для Москвы положений по украинскому урегулированию. По словам министра, такой подход США вызывает у российской стороны позитивный отклик и готовность продолжать диалог.