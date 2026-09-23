Военно-биологическая деятельность некоторых государств за пределами их территорий вызывает вопросы о соблюдении международных обязательств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр затронул тему в видеообращении к участникам семинара, посвящённого выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Серьёзные вопросы в контексте соблюдения Конвенции вызывает военно-биологическая активность отдельных государств за пределами их национальной территории под предлогом сотрудничества в профилактических и других мирных целях, как заявляется», — сказал Лавров.

Ранее в Соединённых Штатах обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий, которые содержатся в рассекреченном отчёте аппарата директора Национальной разведки США.