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Опубликовано 23 сентября, 07:39

Лавров: Военно-биологическая активность ряда стран вызывает вопросы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военно-биологическая деятельность некоторых государств за пределами их территорий вызывает вопросы о соблюдении международных обязательств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр затронул тему в видеообращении к участникам семинара, посвящённого выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Серьёзные вопросы в контексте соблюдения Конвенции вызывает военно-биологическая активность отдельных государств за пределами их национальной территории под предлогом сотрудничества в профилактических и других мирных целях, как заявляется», — сказал Лавров.

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Ранее в Соединённых Штатах обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий, которые содержатся в рассекреченном отчёте аппарата директора Национальной разведки США.

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Татьяна Миссуми
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