Размещение европейских военных контингентов на Украине будет означать прямое вступление стран Европы в вооружённый конфликт с Россией. Москва неоднократно предупреждала западные государства о последствиях такого решения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

По словам министра, российские власти многократно обозначали свою позицию относительно возможного появления иностранных военнослужащих на украинской территории. Соответствующие предупреждения, подчеркнул он, звучали как от президента России, так и от других официальных представителей страны.

«Их же зачем перемирие-то нужно? Они тут же хотят туда стабилизационные силы ввести. Их тысячу раз предупреждали, начиная с президента, и ваш покорный слуга, и многие другие официальные лица говорили, что любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое, неоспоримое вступление Европы в войну», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.