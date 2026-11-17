Лавров: Ввод европейских войск на Украину будет означать вступление в войну
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Размещение европейских военных контингентов на Украине будет означать прямое вступление стран Европы в вооружённый конфликт с Россией. Москва неоднократно предупреждала западные государства о последствиях такого решения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.
По словам министра, российские власти многократно обозначали свою позицию относительно возможного появления иностранных военнослужащих на украинской территории. Соответствующие предупреждения, подчеркнул он, звучали как от президента России, так и от других официальных представителей страны.
«Их же зачем перемирие-то нужно? Они тут же хотят туда стабилизационные силы ввести. Их тысячу раз предупреждали, начиная с президента, и ваш покорный слуга, и многие другие официальные лица говорили, что любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое, неоспоримое вступление Европы в войну», — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков раскритиковал планы европейских стран разместить военные контингенты на Украине после завершения конфликта. По его словам, Москва категорически не согласна с инициативой «коалиции желающих». Представитель Кремля назвал подобный сценарий предпосылкой для продолжительного противостояния, подчеркнув, что присутствие иностранных войск не обеспечит устойчивого урегулирования.