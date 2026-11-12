Планы европейских государств разместить военных на Украине после завершения конфликта могут привести к новому противостоянию, считают в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва категорически не согласна с инициативой «коалиции желающих».

«Обращено внимание, что упорно проталкивается развертывание иностранных контингентов от коалиции желающих на территории Украины после окончания конфликта. Но это как раз и есть рецепт к нескончаемой войне», — подчеркнул Ушаков.

Размещение международного контингента обсуждают прежде всего Великобритания и Франция. Эти страны возглавляют «коалицию желающих», участники которой рассматривают возможность отправки военнослужащих на украинскую территорию после прекращения боевых действий.

Согласно официальным планам британского Минобороны, такие силы якобы должны помогать восстанавливать украинскую армию, обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства.