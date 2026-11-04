Европейские страны своими военными приготовлениями рискуют спровоцировать прямое столкновение с Россией. Особую опасность представляют планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Создавая армию для «поддержки» киевского режима войсками, которые будут отправлены на украинскую территорию, мы, по сути, движемся к прямой конфронтации с ядерной державой», — говорится в публикации. Авторы считают, что действия европейских государств противоречат их заявлениям о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта.

Учения Koalicja пройдут с 9 по 22 ноября преимущественно на территории Польши. В манёврах примут участие около 2800 военнослужащих из 11 стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Польшу и Турцию. Подготовкой многонационального контингента руководят Лондон и Париж, а отдельные мероприятия запланированы также в воздушном пространстве Румынии и в Чёрном море.

По мнению итальянских журналистов, Европа фактически готовится к военному сценарию вместо поддержки переговоров. Издание обращает внимание, что манёвры организуют на фоне подготовки нового раунда трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

«Пока в Абу-Даби ищут путь к мирному урегулированию через переговоры, пресловутая «коалиция желающих» пытается всё сорвать, проводя учения у российских границ», — отмечают авторы материала. Они полагают, что формирование многонациональных сил может стать первым шагом к непосредственному участию европейских армий в противостоянии с Москвой.

При этом британское Министерство обороны объявило, что задачей учений станет проверка готовности войск к переброске, снабжению и обеспечению безопасности будущего контингента. Согласно официальному плану, его возможное размещение на Украине предусмотрено только после прекращения боевых действий и по приглашению Киева.