Страны «коалиции желающих» стремятся к военному конфликту, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Так политик отреагировал на планы европейских государств провести в Польше масштабные учения с участием 2,8 тысячи военнослужащих.

«Это, а также плюс 2,8 тысяч французских и британских солдат, которые в понедельник высадятся в Польше — они хотят войны», — написал Филиппо в соцсети X.

Речь идёт об учениях Koalicja (Коалиция, — пол.), которые пройдут с 9 по 22 ноября под руководством Франции и Великобритании. В манёврах примут участие военные 11 стран, включая Германию, Польшу, Турцию и государства Прибалтики.

Всего к тренировкам привлекут около 2,8 тысячи человек. Наибольший контингент предоставит Франция — 1100 военнослужащих. Великобритания направит ещё 300 военных.

Участники намерены отработать переброску войск, снабжение подразделений и взаимодействие между национальными контингентами. По заявлению британского Минобороны, учения направлены на подготовку возможной миссии по обеспечению безопасности Украины после прекращения боевых действий. Отправка этих сил на украинскую территорию пока не согласована.

Филиппо неоднократно выступал против размещения французских военнослужащих на Украине, предупреждая о риске прямого столкновения европейских стран с Россией. При этом организаторы манёвров утверждают, что будущая миссия не будет носить наступательного характера.