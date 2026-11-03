Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил Владимира Зеленского на встречу «коалиции желающих», которая состоится 19 ноября в Берлине. О приглашении печально известный комик сообщил во время совместной пресс-конференции с главой немецкого правительства 3 ноября.

«Я хочу поблагодарить за приглашение на 19 ноября. То, что уже сказал Фридрих, будет встреча Коалиции желающих тут, в Германии», — заявил Зеленский.

По словам Мерца, к переговорам также присоединятся представители Франции и Великобритании. Участники намерены согласовать дальнейшую поддержку Киева и обсудить гарантии безопасности, которые европейские страны готовы предоставить Украине после прекращения огня.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Мерца провести следующий саммит «коалиции желающих» в Берлине. В начале октября немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ писало, что встреча может состояться в декабре. Инициативу канцлера поддержала Великобритания. Теперь, согласно заявлению Зеленского, мероприятие назначено на 19 ноября.