Размещение европейского военного контингента на Украине может привести к прямому столкновению России с НАТО. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный эксперт Андрей Колесник, комментируя подготовку Великобритании, Франции и Германии к возможной отправке военнослужащих.

По словам Колесника, Москва категорически выступает против появления западных войск на украинской территории. Эксперт считает, что подобный шаг противоречил бы одной из ключевых целей российской стороны в урегулировании конфликта.

«Этот сценарий исключается Москвой. Это точно. Тут даже вариантов нет. Иначе мы перечеркнём то, что было достигнуто», — заявил он.

Колесник расценил подготовку европейских стран как опасный шаг к дальнейшей эскалации. По его мнению, возможное появление иностранного контингента на Украине создаст угрозу непосредственного военного противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.

«Живая сила будет переведена в мёртвую силу нашими войсками», — предупредил эксперт.

Он также заявил, что Великобритания рискует столкнуться с тяжёлыми последствиями в случае реализации подобных планов.

Ранее Life.ru сообщал, что страны «коалиции желающих» проведут в Польше учения по переброске 1,5 тысячи военнослужащих на Украину. В ходе манёвров европейские военные намерены проверить готовность к развёртыванию контингента и организации его материально-технического обеспечения.