Россия рассчитывает, что очередная встреча региональной консультативной платформы «3+3», посвящённой сотрудничеству на Южном Кавказе, состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании четвёртой Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Участники этой платформы договорились продвигать объединительную повестку дня. Надеемся, что в ближайшее время состоится очередная встреча в этом формате», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Формат «3+3» предполагает участие трёх государств Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии — и трёх соседних стран: России, Ирана и Турции. Платформа предназначена для обсуждения вопросов регионального сотрудничества и безопасности.

Инициативу создания такого механизма в конце 2020 года выдвинули президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Грузия, несмотря на неоднократные приглашения, до сих пор не присоединилась к работе платформы. Первая встреча в рамках инициативы прошла в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел. В октябре 2023 года переговоры впервые состоялись на уровне глав внешнеполитических ведомств — в Тегеране. Последнее заседание платформы прошло 18 октября 2024 года в Стамбуле. Конкретная дата следующей встречи пока не объявлена.