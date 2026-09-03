Лавров выразил надежду на снижение напряжённости вокруг КНДР при Трампе
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Россия надеется, что президенту США Дональду Трампу удастся снизить напряжённость вокруг Корейского полуострова. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума.
Глава МИД напомнил, что американский лидер неоднократно говорил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и выражал готовность вновь встретиться с руководителем КНДР.
«Дай бог, если им удастся снять напряжённость», — сказал Лавров.
При этом министр считает, что стратегический курс Вашингтона в регионе принципиально не изменился. По его оценке, его основой по-прежнему остаётся сдерживание Северной Кореи.
Сам Трамп в последнее время действительно заявлял о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и допускал новую встречу с ним в 2026 году.
Ещё в июле Лавров заявлял, что Россия перестала поддерживать призывы к денуклеаризации Корейского полуострова, объясняя это военным давлением и политикой сдерживания в отношении Пхеньяна. А в конце августа глава МИД отдельно прокомментировал сотрудничество России с КНДР, отвергнув представление о нём как о проблеме.
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