Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 03:20

Лавров выразил надежду на снижение напряжённости вокруг КНДР при Трампе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Россия надеется, что президенту США Дональду Трампу удастся снизить напряжённость вокруг Корейского полуострова. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума.

Глава МИД напомнил, что американский лидер неоднократно говорил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и выражал готовность вновь встретиться с руководителем КНДР.

«Дай бог, если им удастся снять напряжённость», — сказал Лавров.

При этом министр считает, что стратегический курс Вашингтона в регионе принципиально не изменился. По его оценке, его основой по-прежнему остаётся сдерживание Северной Кореи.

Сам Трамп в последнее время действительно заявлял о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и допускал новую встречу с ним в 2026 году.

Лавров: Россия не закрывается, но не хочет зависеть от Запада
Лавров: Россия не закрывается, но не хочет зависеть от Запада

Ещё в июле Лавров заявлял, что Россия перестала поддерживать призывы к денуклеаризации Корейского полуострова, объясняя это военным давлением и политикой сдерживания в отношении Пхеньяна. А в конце августа глава МИД отдельно прокомментировал сотрудничество России с КНДР, отвергнув представление о нём как о проблеме.

Больше новостей о дипломатии, санкциях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Дональд Трамп
  • США
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar