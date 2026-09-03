Лавров выразил надежду на снижение напряжённости вокруг КНДР при Трампе

Россия надеется, что президенту США Дональду Трампу удастся снизить напряжённость вокруг Корейского полуострова. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на лектории общества «Знание» в рамках Восточного экономического форума.

Глава МИД напомнил, что американский лидер неоднократно говорил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и выражал готовность вновь встретиться с руководителем КНДР.

«Дай бог, если им удастся снять напряжённость», — сказал Лавров.

При этом министр считает, что стратегический курс Вашингтона в регионе принципиально не изменился. По его оценке, его основой по-прежнему остаётся сдерживание Северной Кореи.

Сам Трамп в последнее время действительно заявлял о хороших отношениях с Ким Чен Ыном и допускал новую встречу с ним в 2026 году.