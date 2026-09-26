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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 26 сентября, 16:14

Лавров заверил, что угрозы безопасности России будут устранены по итогам СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Цели специальной военной операции будут достигнуты, а угрозы безопасности России со стороны Киева устранены. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее ООН.

Министр также связал завершение СВО с восстановлением мирной жизни. «Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления переговоров по Украине. Ранее Лавров говорил, что Москва готова к двустороннему и трёхстороннему диалогу, если Киев вернётся к нему.

При этом глава МИД исключал приостановку СВО на время переговоров. По его словам, Россия не намерена делать паузу, пока стороны обсуждают условия урегулирования.

На полях Генассамблеи ООН Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Среди тем их разговора было урегулирование конфликта на Украине.

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Никита Никонов
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