Лавров заверил, что угрозы безопасности России будут устранены по итогам СВО

Цели специальной военной операции будут достигнуты, а угрозы безопасности России со стороны Киева устранены. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее ООН.

Министр также связал завершение СВО с восстановлением мирной жизни. «Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления переговоров по Украине. Ранее Лавров говорил, что Москва готова к двустороннему и трёхстороннему диалогу, если Киев вернётся к нему.

При этом глава МИД исключал приостановку СВО на время переговоров. По его словам, Россия не намерена делать паузу, пока стороны обсуждают условия урегулирования.

На полях Генассамблеи ООН Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Среди тем их разговора было урегулирование конфликта на Украине.