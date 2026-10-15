Лавров заявил, что РФ не получала предложений по новому мирному плану по Украине

Россия не получала никаких официальных предложений по урегулированию украинского конфликта на фоне сообщений о подготовке США и Европой нового мирного плана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о совместной работе Вашингтона и европейских стран над инициативой по Украине.

«"Вот эти ссылки - the Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники — мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», — сказал Лавров представителям СМИ по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее Life.ru раскрыл содержание разрабатываемого США и Европой мирного плана из четырёх пунктов. По информации The Washington Post, инициатива предусматривает финансирование восстановления Украины, взаимные гарантии безопасности, возможное возобновление энергетической торговли и прекращение огня.