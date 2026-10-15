Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 14:07

Лавров заявил, что РФ не получала предложений по новому мирному плану по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не получала никаких официальных предложений по урегулированию украинского конфликта на фоне сообщений о подготовке США и Европой нового мирного плана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о совместной работе Вашингтона и европейских стран над инициативой по Украине.

«"Вот эти ссылки - the Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники — мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», — сказал Лавров представителям СМИ по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Бумажный мир: Военэксперт назвал «холостым ходом» новый план США и ЕС по Украине
Бумажный мир: Военэксперт назвал «холостым ходом» новый план США и ЕС по Украине

Ранее Life.ru раскрыл содержание разрабатываемого США и Европой мирного плана из четырёх пунктов. По информации The Washington Post, инициатива предусматривает финансирование восстановления Украины, взаимные гарантии безопасности, возможное возобновление энергетической торговли и прекращение огня.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar