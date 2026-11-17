Вмешательство Североатлантического альянса не приносит странам стабильности, а лишь усугубляет существующие проблемы. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Там, куда НАТО заходило с оружием в руках, лучше не стало, наоборот, только хуже, а расхлёбывать приходится соседним странам», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, последствия военных операций альянса выходят далеко за пределы государств, в которых они проводятся. Возникающие проблемы приходится решать прежде всего соседним странам.