Лавров заявил, что вмешательство НАТО лишь ухудшает ситуацию в странах
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Вмешательство Североатлантического альянса не приносит странам стабильности, а лишь усугубляет существующие проблемы. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.
«Там, куда НАТО заходило с оружием в руках, лучше не стало, наоборот, только хуже, а расхлёбывать приходится соседним странам», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
По словам министра, последствия военных операций альянса выходят далеко за пределы государств, в которых они проводятся. Возникающие проблемы приходится решать прежде всего соседним странам.
Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Лавров подтвердил неизменность целей России в украинском конфликте. Глава МИД подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от своих задач, поскольку речь идёт прежде всего о защите прав людей, а не о территориях. Министр также напомнил о необходимости обеспечить права русскоязычного населения Украины, в том числе возможность свободно пользоваться русским языком.