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Опубликовано 30 октября, 23:56

Лавров заявил, что Зеленскому придётся приехать в Москву для встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский должен лично прибыть в Москву, если действительно намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Такое условие озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

Российский министр напомнил, что Путин неоднократно подтверждал готовность к встрече с Зеленским, несмотря на накопившиеся за последние годы разногласия между Москвой и Киевом. По словам Лаврова, российский лидер уже отвечал на призывы украинского политика организовать прямой разговор и обозначил, где могут состояться переговоры.

«Если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву», — подчеркнул глава российского дипведомства.

Лавров также заверил, что в случае приезда Зеленского российская сторона обеспечит ему необходимые гарантии безопасности. При этом конкретные сроки возможной встречи лидеров двух стран министр не назвал.

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Ранее Life.ru писал, что в Кремле приняли к сведению заявление Зеленского о готовности обсуждать территориальные вопросы лично с Путиным, однако с датой нового раунда переговоров пока не определились. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон уже начали согласовывать сроки трёхсторонней встречи с участием Украины в Абу-Даби, намеченной на ноябрь, но окончательного решения ещё нет. Состав российской делегации также предстоит утвердить, а сроки консультаций будут зависеть в том числе от международной обстановки и ситуации в зоне боевых действий.

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Юния Ларсон
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