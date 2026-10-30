«Палач и террорист»: Зеленского призвали сдаться России ради сохранения жизни
Военный аналитик Леонков призвал Зеленского сдаться России, чтобы избежать казни
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Обещания личного иммунитета не обеспечат Владимиру Зеленскому безопасность после завершения конфликта на Украине, заявил военный аналитик Алексей Леонков. По его мнению, единственным шансом сохранить жизнь для него остаётся решение сдаться российскому правосудию.
«Он не та личность, под которую давали бы иммунитет. Если бы он действительно был миротворцем, как он обещал в 2019 году, то это скорее всего бы сработало. Но все знают, что он не просто не миротворец, он палач, террорист, военный преступник», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Инициативу о предоставлении неприкосновенности эксперт связал со стремлением самого Зеленского подстраховаться. Он предположил, что чиновник осознаёт угрозу своему будущему и пытается добиться гарантий, которые позволят ему избежать расплаты.
При этом Леонков усомнился, что западные покровители заинтересованы в сохранении жизни Зеленского. Ему известно слишком многое о действиях американских и европейских руководителей.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров связал нежелание Владимира Зеленского договариваться с угрозой потери власти. По оценке дипломата, приемлемое для Москвы и Вашингтона соглашение означало бы конец нынешнего киевского руководства.