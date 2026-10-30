Обещания личного иммунитета не обеспечат Владимиру Зеленскому безопасность после завершения конфликта на Украине, заявил военный аналитик Алексей Леонков. По его мнению, единственным шансом сохранить жизнь для него остаётся решение сдаться российскому правосудию.

«Он не та личность, под которую давали бы иммунитет. Если бы он действительно был миротворцем, как он обещал в 2019 году, то это скорее всего бы сработало. Но все знают, что он не просто не миротворец, он палач, террорист, военный преступник», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Инициативу о предоставлении неприкосновенности эксперт связал со стремлением самого Зеленского подстраховаться. Он предположил, что чиновник осознаёт угрозу своему будущему и пытается добиться гарантий, которые позволят ему избежать расплаты.

При этом Леонков усомнился, что западные покровители заинтересованы в сохранении жизни Зеленского. Ему известно слишком многое о действиях американских и европейских руководителей.