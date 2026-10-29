«Долой из Донбасса!» Военный эксперт раскрыл условия встречи Путина и Зеленского
Полковник Баранец: Встреча Путина и Зеленского требует проекта соглашения
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Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского имеет смысл только при наличии заранее подготовленного проекта договорённостей, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, без конкретного документа переговоры рискуют свестись к повторению несовместимых требований.
В качестве примера военный эксперт привёл разногласия по Донбассу. Он считает, что обсуждать встречу на высшем уровне преждевременно, пока стороны не определили возможные условия соглашения.
«Вот они сядут друг напротив. Путин скажет: «Зеленский, долой из Донбасса!» Тот ответит: «Не поеду». Ну и зачем тогда в Абу-Даби ехать, скажите, пожалуйста?» — отметил собеседник «Царьграда».
Пока договорённостей нет, Армия России продолжит продвижение. Дальнейшие действия могут затронуть не только Донбасс, но и другие направления: Одесскую и Николаевскую области, а также Харьков, Сумы и Днепропетровск, предположил специалист.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна после подготовки договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что саммиту должна предшествовать длительная и скрупулёзная работа. Конкретные сроки он не назвал.