Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского имеет смысл только при наличии заранее подготовленного проекта договорённостей, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, без конкретного документа переговоры рискуют свестись к повторению несовместимых требований.

В качестве примера военный эксперт привёл разногласия по Донбассу. Он считает, что обсуждать встречу на высшем уровне преждевременно, пока стороны не определили возможные условия соглашения.

«Вот они сядут друг напротив. Путин скажет: «Зеленский, долой из Донбасса!» Тот ответит: «Не поеду». Ну и зачем тогда в Абу-Даби ехать, скажите, пожалуйста?» — отметил собеседник «Царьграда».

Пока договорённостей нет, Армия России продолжит продвижение. Дальнейшие действия могут затронуть не только Донбасс, но и другие направления: Одесскую и Николаевскую области, а также Харьков, Сумы и Днепропетровск, предположил специалист.