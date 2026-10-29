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Опубликовано 29 октября, 17:44

«Долой из Донбасса!» Военный эксперт раскрыл условия встречи Путина и Зеленского

Полковник Баранец: Встреча Путина и Зеленского требует проекта соглашения

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Anadolu

Обложка © Life.ru, © Gettyimages / Anadolu

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского имеет смысл только при наличии заранее подготовленного проекта договорённостей, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, без конкретного документа переговоры рискуют свестись к повторению несовместимых требований.

В качестве примера военный эксперт привёл разногласия по Донбассу. Он считает, что обсуждать встречу на высшем уровне преждевременно, пока стороны не определили возможные условия соглашения.

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«Вот они сядут друг напротив. Путин скажет: «Зеленский, долой из Донбасса!» Тот ответит: «Не поеду». Ну и зачем тогда в Абу-Даби ехать, скажите, пожалуйста?» — отметил собеседник «Царьграда».

Пока договорённостей нет, Армия России продолжит продвижение. Дальнейшие действия могут затронуть не только Донбасс, но и другие направления: Одесскую и Николаевскую области, а также Харьков, Сумы и Днепропетровск, предположил специалист.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна после подготовки договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что саммиту должна предшествовать длительная и скрупулёзная работа. Конкретные сроки он не назвал.

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Борис Эльфанд
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