Военный эксперт призвал Россию не ждать никаких гарантий безопасности от США и НАТО

Нейтральный статус Украины и отсутствие на её территории иностранных военных могли бы стать реальными гарантиями безопасности для России, считает полковник в отставке Михаил Ходарёнок. Однако, по его оценке, США и НАТО вряд ли согласятся предоставить Москве юридически обязывающие гарантии.

Военный обозреватель «Газеты.ru» перечислил условия, которые могли бы снизить угрозы для российской стороны. Помимо внеблокового статуса Украины, речь идёт об отказе от размещения иностранных баз и разведывательного оборудования. Численность ВСУ также должна стать предметом переговоров и последующего ограничения.

Перспективы гарантий для Киева эксперт тоже оценивает скептически. Он обратил внимание на отсутствие ясности в вопросах финансирования украинской армии и юридического оформления обязательств западных стран. Обещания поставлять вооружение и помогать оборонной промышленности сами по себе не объясняют, кто и на каких условиях будет оплачивать поддержку после завершения конфликта.

Наиболее определённым вариантом специалист назвал гипотетический союзный договор с США, закрепляющий сроки и объём военной и экономической помощи Украине при возобновлении боевых действиях. Однако готовности Вашингтона подписать такой документ он не ожидает и допускает, что обсуждение гарантий останется на уровне дискуссий.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил трёхсторонний формат переговоров по Украине в ОАЭ. Он заявил, что Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности. По словам представителя Кремля, этот вопрос планируют обсудить на переговорах с участием США.