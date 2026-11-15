Лавров заявил о предметном диалоге России и США по Украине
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Россия и США ведут предметные переговоры по урегулированию украинского конфликта, учитывая реальную обстановку на фронте и причины противостояния. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам дипломата, Москва обсуждает с Вашингтоном не только текущую ситуацию, но и вопросы, которые считает принципиальными для достижения долгосрочного мира.
«По крайней мере с американцами мы разговариваем предметно, на основе реальных фактов, включая ситуацию на земле, включая те первопричины, которые лежат в основе этого конфликта», — подчеркнул Лавров.
К числу таких вопросов глава МИД отнёс положение русского языка и культуры, а также отношение к православной религии на Украине. Российская сторона считает необходимым учитывать эти темы при выработке условий будущего урегулирования. Москва также настаивает на том, что мирные договорённости должны предусматривать устранение первопричин конфликта, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что Лавров положительно оценил настрой украинской делегации на переговорах в Абу-Даби. Министр отметил, что представители Киева были готовы к предметному обсуждению вопросов урегулирования. Вместе с тем он раскритиковал позицию Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер продолжает вести собственную политическую игру.