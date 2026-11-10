За взрывами на российских газопроводах могут стоять не только непосредственные исполнители, но и те, кто руководил операцией из-за кулис. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диверсия на «Северных потоках» была организована при участии британских кураторов. Об этом глава МИД написал в статье для газеты «Коммерсантъ», рассуждая о недобросовестной конкуренции в мировой экономике.

По оценке Лаврова, международные экономические отношения всё чаще сопровождаются санкционным давлением, попытками присвоения чужих активов и атаками на критически важную инфраструктуру. В качестве одного из наиболее резонансных примеров министр привёл подрыв газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. При этом он прямо указал на предполагаемую роль Великобритании в организации диверсии.

«Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов «Северные потоки» под руководством кураторов из Лондона», — заявил глава российского МИД.

Лавров также обратил внимание на то, что виновные в уничтожении газовой инфраструктуры до сих пор не понесли наказания. По его мнению, отсутствие ответственности за произошедшее демонстрирует проблему избирательного подхода к международному праву. Министр подчеркнул, что речь идёт об атаке на стратегически важный объект, последствия которой затронули энергетические интересы сразу нескольких государств.

Взрывы на двух газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Германия, Дания и Швеция тогда не исключили целенаправленную диверсию. Расследования обстоятельств произошедшего продолжаются, а российская сторона неоднократно требовала установить всех организаторов и исполнителей атаки.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров обвинил Евросоюз в возвращении к методам пиратства из-за задержаний иностранных судов и попыток изымать перевозимые ими грузы. Глава МИД РФ раскритиковал использование понятия «теневой флот» и потолков цен для оправдания подобных действий. Министр предупредил, что политика давления и шантажа будет встречать со стороны России зеркальную реакцию.