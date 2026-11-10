Европейские страны продолжают наращивать военные расходы и одновременно убеждают собственных граждан в том, что столкновение с Россией становится неизбежным. При этом Киев по-прежнему получает от западных государств оружие и финансовую поддержку. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что за разговорами о российской угрозе скрывается масштабная кампания по милитаризации Европы.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский дипломат обратил внимание на действия европейских властей. По его словам, они не только продолжают снабжать Украину вооружением и деньгами, но и последовательно формируют у жителей своих стран представление о необходимости готовиться к возможному военному столкновению с Москвой.

Небензя назвал подобную политику нагнетанием напряжённости и раскритиковал риторику европейских руководителей. Он подчеркнул, что разговоры об опасности со стороны России сопровождаются активным наращиванием военного потенциала.

«Европейские власти... продолжают накачивать Киев оружием и деньгами и с остервенением раскручивают «маховик милитаризации», — заявил постпред РФ при ООН.

Дипломат также обратил внимание на информационную составляющую этой политики. По его оценке, европейские правительства намеренно поддерживают тревожные настроения в обществе, представляя возможную войну с Россией как практически неизбежный сценарий. Таким образом, население постепенно привыкает к мысли о вероятности прямого военного противостояния.

«Раздувают истерию вокруг мифической российской угрозы и методично приучают собственное население к мысли о неизбежности войны с нашей страной», — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН.

Ранее Василий Небензя заявил о нежелании Москвы отступать от своих принципиальных позиций по украинскому конфликту под давлением Запада. Дипломат подчеркнул, что Россия не считает приемлемой подмену полноценного урегулирования временными перемириями и передышками. Он также предупредил, что продолжение курса на военную конфронтацию не заставит Москву изменить свою позицию.