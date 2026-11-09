Россия не намерена отказываться от своих принципиальных позиций по украинскому конфликту под давлением западных стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе западных государств.

«Ни попытки подменить полноценное урегулирование временными передышками, ни курс [Запада] на военную конфронтацию не заставят нас отступить от своих принципиальных позиций», — предупредил дипломат.

По словам Небензи, Москва выступает против сценариев, при которых полноценное урегулирование конфликта заменяется временным прекращением боевых действий. Российская сторона также не намерена менять свою позицию из-за продолжающегося военного противостояния с Западом.