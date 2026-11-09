Небензя: Россия не отступит от своих позиций по Украине под давлением Запада
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Россия не намерена отказываться от своих принципиальных позиций по украинскому конфликту под давлением западных стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе западных государств.
«Ни попытки подменить полноценное урегулирование временными передышками, ни курс [Запада] на военную конфронтацию не заставят нас отступить от своих принципиальных позиций», — предупредил дипломат.
По словам Небензи, Москва выступает против сценариев, при которых полноценное урегулирование конфликта заменяется временным прекращением боевых действий. Российская сторона также не намерена менять свою позицию из-за продолжающегося военного противостояния с Западом.
Ранее Life.ru сообщал, что 10–11 ноября в Абу-Даби запланированы трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча должна пройти на уровне переговорных делегаций, без участия глав государств. Среди основных вопросов повестки — гарантии безопасности, снижение напряжённости, гуманитарные меры и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. При этом конкретные позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему расходятся.