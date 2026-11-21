Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство жителей Украины говорят на русском языке. Об этом министр рассказал в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Лавров также напомнил о прежних высказываниях главаря киевского руководства Владимира Зеленского, который в начале своего президентства призывал не ограничивать использование русского языка. По словам главы российского МИД, впоследствии позиция экс-комика изменилась.

«Переобулся вплоть до того, что теперь он встаёт на колени перед прахом нацистских преступников», — заявил Лавров. Он также раскритиковал планы создания пантеона на территории Киево-Печерской лавры.

Министр добавил, что русофобские настроения на Украине необходимо преодолеть. Он отметил, что на русском языке говорят не только обычные жители, но и некоторые украинские чиновники и сотрудники офиса президента.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать русофобские настроения на Украине. Министр затронул эту тему, комментируя политику украинских властей в отношении русского языка и Украинской православной церкви. По его мнению, западные страны не позволяют ослабнуть антироссийским настроениям и продолжают их поддерживать.