Русофобия в странах Северной Европы уже приобрела «масштабы эпидемии», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала ограничения Норвегии и Финляндии, из-за которых российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.

«Учитывая высочайший уровень мастерства российских фигуристов, явно претендующих на призовые места, их отсутствие, очевидно, заведомо снижает планку, обесценивает результаты предстоящего турнира, — отметила дипломат.

По словам представителя МИД, ограничения в отношении российских спортсменов продиктованы прежде всего русофобией, которая в странах Северной Европы уже давно приобрела масштабы эпидемии.

Поводом для критики стали решения властей двух государств. Норвегия с 16 ноября запретила въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам, приезжающим на соревнования, включая выступающих в нейтральном статусе. Финляндия также ужесточила визовые правила, в результате чего приглашённые на этап Гран-при по фигурному катанию 20–21 ноября россияне не смогли приехать в Хельсинки. Захарова уверена, что отсутствие атлетов, способных претендовать на медали, заведомо снижает спортивную ценность состязаний.