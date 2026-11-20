Захарова: Русофобия в Северной Европе достигла масштабов эпидемии
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Русофобия в странах Северной Европы уже приобрела «масштабы эпидемии», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала ограничения Норвегии и Финляндии, из-за которых российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.
«Учитывая высочайший уровень мастерства российских фигуристов, явно претендующих на призовые места, их отсутствие, очевидно, заведомо снижает планку, обесценивает результаты предстоящего турнира, — отметила дипломат.
По словам представителя МИД, ограничения в отношении российских спортсменов продиктованы прежде всего русофобией, которая в странах Северной Европы уже давно приобрела масштабы эпидемии.
Поводом для критики стали решения властей двух государств. Норвегия с 16 ноября запретила въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам, приезжающим на соревнования, включая выступающих в нейтральном статусе. Финляндия также ужесточила визовые правила, в результате чего приглашённые на этап Гран-при по фигурному катанию 20–21 ноября россияне не смогли приехать в Хельсинки. Захарова уверена, что отсутствие атлетов, способных претендовать на медали, заведомо снижает спортивную ценность состязаний.
Ранее Мария Захарова назвала постыдным решение властей Норвегии ограничить въезд российским и белорусским спортсменам. Запрет распространяется даже на атлетов с нейтральным статусом, причём тех, кто попытается приехать по действующей шенгенской визе, намерены выдворять из страны. В Осло объяснили ограничения связями профессионального спорта России и Белоруссии с государственными структурами и заявили, что не собираются принимать спортсменов до завершения конфликта на Украине. Захарова, в свою очередь, указала на противоречие таких мер принципам Олимпийской хартии и политической нейтральности спорта.