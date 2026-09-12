Лавров: Зеленский путешествует, а у руководство РФ есть дела и дома

Владимир Зеленский много путешествует, тогда как у российского руководства хватает дел внутри страны. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал желание главаря киевского режима встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами.

«[Зеленский] путешествует, он дома-то не бывает, а у нас дома есть дела», — заявил министр.

При этом Лавров вновь обозначил возможное место для такой встречи. По его словам, если Зеленский действительно хочет переговоров с российским лидером, ему следует приехать в российскую столицу.

«Пусть приезжает» в Москву, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G20 в Майами. Он заявил о готовности приехать в США в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие во встрече.