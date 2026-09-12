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Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:19

Лавров: Зеленский путешествует, а у руководство РФ есть дела и дома

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский много путешествует, тогда как у российского руководства хватает дел внутри страны. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал желание главаря киевского режима встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами.

«[Зеленский] путешествует, он дома-то не бывает, а у нас дома есть дела», — заявил министр.

При этом Лавров вновь обозначил возможное место для такой встречи. По его словам, если Зеленский действительно хочет переговоров с российским лидером, ему следует приехать в российскую столицу.

«Пусть приезжает» в Москву, — сказал глава МИД РФ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G20 в Майами. Он заявил о готовности приехать в США в декабре 2026 года, если российский лидер примет участие во встрече.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика».

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Наталья Афонина
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