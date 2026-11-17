Сергей Лавров прилетел в столицу Филиппин для участия в 21-м Восточноазиатском саммите. В Маниле глава МИД России обсудит с участниками встречи развитие региона и совместные проекты.

В аэропорту министра встретил почётный караул. Церемонию дополнили живая музыка и танцы — перед российской делегацией выступили молодые люди и девушки в национальных костюмах и пышных платьях.







По информации МИД РФ, Россия предлагает развивать сотрудничество в борьбе с пандемиями, туризме и поддержке удалённых территорий. Среди инициатив — механизм совместного реагирования на эпидемические угрозы и постоянный канал консультаций по туристическим вопросам. Москва также выступает за более тесную работу ШОС, АСЕАН и ЕАЭС.

В ведомстве отметили растущий интерес к контактам между АСЕАН и БРИКС. Среди участников Восточноазиатского саммита в БРИКС входят Россия, Индия, Китай и Индонезия, а Вьетнам, Малайзия и Таиланд имеют статус партнёров объединения.