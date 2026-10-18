Лазарев помирился с Волочковой через 3 года после скандала на красной дорожке

Певец Сергей Лазарев и балерина Анастасия Волочкова записали совместное видео, вернувшись к истории с несостоявшейся фотографией на красной дорожке. Ролик артистка опубликовала в соцсети, прокомментировав его как «примирение года».

Лазарев и Волочкова помирились. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

«Примирение года! Волочкова-Сергей Лазарев. На юбилее нашего друга Коли Баскова. Вот мы и сфоткались», — отметила дива.

Лазарев обратился к балерине по имени и напомнил, что теперь у них есть и снимок, и видеозапись. Пара крепко обнялась. Балерина призналась, что больше не будет обижаться на музыканта за конфуз на красной дорожке в 2023 году.

«Исправляем ситуацию. Вот она случилась — та самая фотография. Не фотография, а видео», — произнёс певец рядом с Волочковой.

Поводом для прежней обиды стал отказ исполнителя от совместной фотографии. После этого Волочкова внесла Лазарева в свой чёрный список и долгое время не общалась с ним даже на совместных мероприятиях. Всё произошло на красной дорожке «Золотого граммофона» в ноябре 2023 года. Тогда артист объяснил, что ему нужно бежать готовиться к выступлению. При этом незадолго до разговора с Волочковой он успел сфотографироваться с Филиппом Киркоровым. Бывшая прима Большого театра решила, что Лазарев не захотел сделать фото именно с ней.