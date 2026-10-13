«Не особо интересно»: Волочкова резко ответила на обвинения после госпитализации бывшего мужа

Анастасия Волочкова заявила, что не имеет отношения к госпитализации своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Игоря Вдовина, у которого, по её словам, произошёл приступ. Об этом балерина рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Меня обвиняют в том, что мой бывший супруг пережил приступ из-за моих якобы многочисленных романов. Но он всегда знал, что после него у меня было много знаменитых ухажёров, поэтому я никакого отношения к его состоянию не имею», — заявила артистка.

По словам Волочковой, она не следит за здоровьем бывшего избранника и не интересуется подробностями его госпитализации. По её словам, ей это не особо интересно.

Волочкова и Вдовин состояли в отношениях в 2000-х годах. В 2005 году у них родилась дочь Ариадна, а в 2007-м пара устроила пышную свадебную церемонию. Однако официально брак зарегистрирован не был.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила мать и родственников Вдовина в разрушении её отношений с дочерью Ариадной. Балерина призналась, что не знает нынешнего адреса дочери и практически не общается с ней. По мнению артистки, близкие бывшего возлюбленного настроили Ариадну против матери.