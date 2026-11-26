Идея спецпосланника президента США Джареда Кушнера о предоставлении Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи договора НАТО озадачила европейских союзников Вашингтона. О реакции дипломатов пишет французская газета Le Monde.

Американская инициатива предполагает распространение принципа коллективной обороны на Киев без его официального присоединения к военному блоку. Однако собеседники издания сомневаются в реализуемости такой схемы. Один из дипломатов пояснил, что действующая система членства в организации не допускает промежуточного статуса.

Согласно пятой статье Североатлантического договора, вооружённое нападение на одного или нескольких участников объединения считается атакой на всех союзников. При этом каждое государство самостоятельно определяет характер помощи, которую готово оказать.

Напомним, Кушнер ранее объяснил подход Белого дома к разработке условий мирного соглашения. По его словам, американская сторона учитывает многолетние возражения Москвы против расширения западного блока. Отсутствие прямого общения между сторонами, как считает спецпосланник, лишь усугубило взаимное недоверие.