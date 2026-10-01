Le Monde: В Европе сравнили поиск денег для Украины с поливанием пустыни

Поиск дополнительных средств для Украины вызвал сложности у Евросоюза, газета Le Monde сообщила о сравнении ситуации с поливанием пустыни. Об этом изданию рассказал неназванный европейский дипломат.

«Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», — заявил газете европейский дипломат.

По данным газеты, министр финансов Украины Сергей Марченко во время визита в Брюссель заявил о необходимости найти дополнительные €69 млрд на 2027 год. Эта сумма уже учитывает обещанную помощь ЕС в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, а также поддержку по двусторонним соглашениям Киева с партнёрами.

Le Monde отмечает, что новые запросы Украины обсуждают в Брюсселе на фоне подготовки многолетнего бюджета Евросоюза. При этом Германия и ряд других стран выступают за сокращение расходов, что может осложнить выделение дополнительных средств.

«Мы ждём подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже на заседании Европейского совета в середине октября», — сообщил газете дипломат.

По информации издания, представители ЕС также указывают, что Киев пока не использовал около €15 млрд, выделенных в рамках последнего транша помощи. Новое финансирование связано с проведением реформ, включая меры по борьбе с коррупцией.

Газета также сообщила, что в ЕС вновь может обсуждаться использование замороженных российских активов. Перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить €20 млрд из займа на €150 млрд на укрепление оборонных возможностей Европы.

Ранее сообщалось, что Украина пока не нашла $27 млрд на военные расходы. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил телеканалу ТСН, что Киеву и западным партнёрам пока не удалось определить источники покрытия этой суммы. По его словам, на встрече в формате «Рамштайн» в феврале Украина оценила военные потребности на 2026 год в $155 млрд, включая бюджетные расходы и стоимость вооружения и техники от партнёров. Корецкий отметил, что часть западных стран готова выделять средства на социальные направления, но не планирует увеличивать финансирование военных расходов.