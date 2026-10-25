Ле Пен пообещала не отправлять французских военных на чужие войны

Франция должна укреплять собственную армию, но не участвовать в военных конфликтах, которые не затрагивают её интересы. Об этом заявила кандидат в президенты республики от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, выступая на партийном мероприятии в Орлеане.

«Наша страна нуждается во всех своих детях. Я заявляю, что мы не пошлём наших молодых людей на смерть в безрассудных или безответственных военных авантюрах, которые нас не касаются», — подчеркнула политик.

Ле Пен дала понять, что намерена сочетать укрепление вооружённых сил с отказом от участия в зарубежных военных операциях, которые считает неоправданными. По её словам, безопасность Франции должна оставаться главным ориентиром при принятии подобных решений.

Заявление прозвучало 25 октября на фоне подготовки к президентским выборам во Франции. В Орлеане проходит партийный съезд «Национального объединения», а также первое крупное предвыборное выступление Ле Пен.

Ранее Life.ru сообщал, что Ле Пен предложила способ помешать президенту Франции Эмманюэлю Макрону отправить войска на Украину. По её мнению, после смены премьер-министра глава государства не сможет самостоятельно реализовать подобный план, поскольку бюджетные решения находятся в ведении правительства.