Ле Пен заявила, что банки Франции отказали ей в кредите на предвыборную кампанию

Все французские банки отказались предоставить Марин Ле Пен кредит на президентскую кампанию 2027 года. О проблемах с финансированием кандидат от партии «Национальное объединение» заявила журналистам, отметив, что с подобными трудностями сталкиваются и другие политики.

«Мы связывались со всеми французскими банками. И они все отказали. Так что мы столкнулись с проблемой, и я знаю, что мы не одни такие», — рассказала Ле Пен.

По словам политика, она уже уведомила правительство Франции о сложившейся ситуации. При этом действующие правила существенно ограничивают возможности кандидатов привлекать средства для предвыборной борьбы.

Ле Пен предложила разрешить участникам президентской гонки брать займы у частных лиц. Сейчас такая схема финансирования запрещена, хотя на других выборах во Франции она допускается. При этом размер пожертвования от одного человека ограничен €4,6 тыс.

Представитель «Национального объединения» считает изменение законодательства самым простым и быстрым выходом из ситуации. Однако для реализации инициативы потребуется согласие властей.

С трудностями при поиске кредиторов партия сталкивалась и раньше. В 2022 году ей пришлось занимать деньги в венгерском банке, а в 2014-м политическая сила получила €9 млн от Первого Чешско-Российского банка. Тогда эти средства предназначались для финансирования нескольких избирательных кампаний.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет участвовать в голосовании из-за конституционного ограничения на два последовательных президентских срока.

Ранее Life.ru сообщал об укреплении позиций Марин Ле Пен перед президентскими выборами 2027 года. Согласно опросу Verian, политик увеличила отрыв от бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа по всем четырём критериям президентских качеств. Так, 38% французов считают, что Ле Пен способна стать хорошим главой государства, а более 40% уверены, что она достойно представляет интересы граждан. Разрыв между двумя политиками составил от восьми до 13 процентных пунктов.