Опрос Verian: Ле Пен увеличила отрыв от Филиппа по президентским качествам
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Марин Ле Пен увеличила преимущество над бывшим премьером Эдуаром Филиппом в оценке качеств, необходимых президенту Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Verian, опубликованные Figaro Magazine.
В апреле политики шли значительно ближе друг к другу. Теперь Филипп уступает главе парламентской фракции «Национального объединения» по всем четырём критериям, а разрыв составляет от восьми до 13 процентных пунктов.
Способности Ле Пен стать хорошим президентом положительно оценили 38% участников исследования. Более 40% считают, что она хорошо представляет французов.
Ещё по 39% респондентов полагают, что у неё есть ясное видение будущего страны и способность принимать необходимые решения. Филипп сохраняет второе место, однако ни он, ни остальные оцениваемые политики не приблизились к лидеру.
Исследование проводили с 27 по 29 сентября среди тысячи совершеннолетних французов. Заявленная погрешность составляет 3,1%. Участники оценивали президентские качества политиков, поэтому эти показатели не следует считать долями готовых проголосовать за них.
Усиление позиций Ле Пен сопровождается расширением парламентского представительства её партии. После частичных выборов в сентябре «Национальное объединение» и его союзники впервые получили достаточно мест для создания фракции в Сенате. Они могли рассчитывать как минимум на 14 мандатов при необходимых десяти. Собственная группа даёт больше времени для выступлений и расширяет возможности работы в комиссиях, хотя большинство в верхней палате сохранили «Республиканцы» и центристы.
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