Опрос Verian: Ле Пен увеличила отрыв от Филиппа по президентским качествам

Марин Ле Пен увеличила преимущество над бывшим премьером Эдуаром Филиппом в оценке качеств, необходимых президенту Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Verian, опубликованные Figaro Magazine.

В апреле политики шли значительно ближе друг к другу. Теперь Филипп уступает главе парламентской фракции «Национального объединения» по всем четырём критериям, а разрыв составляет от восьми до 13 процентных пунктов.

Способности Ле Пен стать хорошим президентом положительно оценили 38% участников исследования. Более 40% считают, что она хорошо представляет французов.

Ещё по 39% респондентов полагают, что у неё есть ясное видение будущего страны и способность принимать необходимые решения. Филипп сохраняет второе место, однако ни он, ни остальные оцениваемые политики не приблизились к лидеру.

Исследование проводили с 27 по 29 сентября среди тысячи совершеннолетних французов. Заявленная погрешность составляет 3,1%. Участники оценивали президентские качества политиков, поэтому эти показатели не следует считать долями готовых проголосовать за них.

Усиление позиций Ле Пен сопровождается расширением парламентского представительства её партии. После частичных выборов в сентябре «Национальное объединение» и его союзники впервые получили достаточно мест для создания фракции в Сенате. Они могли рассчитывать как минимум на 14 мандатов при необходимых десяти. Собственная группа даёт больше времени для выступлений и расширяет возможности работы в комиссиях, хотя большинство в верхней палате сохранили «Республиканцы» и центристы.