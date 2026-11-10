Армения не сообщала руководству СНГ о намерении выйти из Содружества. Об этом генсек организации Сергей Лебедев рассказал ТАСС на форуме по коллективной безопасности в Москве.

По словам Лебедева, премьер-министр Армении Никол Пашинян лично говорил ему, что республика остаётся в СНГ.

«Мы ни одного заявления не слышали о том, что они собираются выходить», — сказал генсек.

В октябре Пашинян участвовал в саммите СНГ в Туркменистане. Он рассказал о работе Армении над общими приоритетами Содружества и пообещал поддержку Узбекистану, который принимает председательство. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения с 2024 года приостановила участие в работе и перестала перечислять членские взносы. При этом республика формально сохраняет членство в организации.

Ранее Life.ru сообщал, что парламент Армении пока не рассматривает вопрос о выходе из ОДКБ. Об этом рассказал член парламентской комиссии по обороне и безопасности Гегам Манукян. При этом дальнейшее участие Еревана в организации остаётся под вопросом. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков ранее допустил, что уже 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности в Москве могут обсудить ограничение прав Армении из-за накопившейся задолженности по членским взносам.