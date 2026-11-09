В парламенте Армении пока не рассматривают вопрос о выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на неоднократные заявления премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом газете «Известия» рассказал член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.

«В парламенте никаких шагов, никаких инициатив насчёт ОДКБ нет, только заявления представителей правящей партии и [премьера] Никола Пашиняна», — пояснил депутат.

При этом дальнейшее участие Еревана в организации остаётся под вопросом. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков ранее допустил, что уже 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности в Москве могут обсудить ограничение прав Армении из-за накопившейся задолженности по членским взносам.

Речь идёт о возможном лишении республики права голоса и запрете выдвигать своих представителей на квотные должности в структурах объединения. Такие меры предусмотрены статьёй 25 Устава ОДКБ для государств, которые не погашают задолженность перед организацией в течение двух лет.

Ереван объявил о заморозке участия в ОДКБ в 2024 году и перестал перечислять членские взносы. Хотя подобного статуса устав организации не предусматривает, Армения по-прежнему формально остаётся её участником. При этом республика не принимает участия в совместных учениях и ключевых решениях объединения.

Сам Пашинян ранее говорил, что Армения не намерена возобновлять активную работу в ОДКБ как минимум в ближайшие пять лет. Более того, премьер признавался, что был бы доволен исключением страны из организации, поскольку это избавило бы Ереван от необходимости самостоятельно принимать решение о выходе.