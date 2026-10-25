Лебедев посоветовал 17-летней немке не бояться переезда в Россию

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев посоветовал 17-летней жительнице Германии не отказываться от мечты пожить в России, несмотря на протесты родителей. Он заверил девушку, что в стране ей будет комфортно, а знание двух языков поможет найти работу. Совет прозвучал в очередном выпуске проекта «Ответошная» во «ВКонтакте».

Девушка по имени Яна рассказала, что с детства мечтает побывать в России. После окончания школы в 2028 году она рассчитывает переехать сюда примерно на год, чтобы познакомиться с повседневной жизнью страны. Однако родственники категорически против этой идеи и убеждают её, что поездка может быть опасной.

Лебедев не разделил опасений семьи. По его мнению, гражданке Германии не стоит бояться переезда, а владение русским и немецким языками откроет перед ней дополнительные возможности для трудоустройства.

Блогер также предложил девушке не ограничиваться одним городом, а поездить по разным регионам страны.

«Россия — самая безопасная для путешествий страна. Здесь все хорошо, все замечательно, вкусно кормят, и народ гостеприимный. Так что приезжайте», — обратился Лебедев к зрительнице.

При этом дизайнер посоветовал Яне не ставить мнение родственников выше собственных желаний. Он считает, что иногда необходимо самостоятельно принимать важные жизненные решения, даже если близкие их не одобряют.

«Если у вас хватит сил, то принимайте решение самостоятельно», — заключил блогер.

Ранее Life.ru рассказывал, за какие деньги сам Артемий Лебедев согласился бы переехать из России в США. Дизайнер признался, что готов рассмотреть такое предложение, если американский работодатель пообещает зарплату в десять раз выше нынешней. При этом он подчеркнул, что планов на эмиграцию у него нет. По словам блогера, в России остаются его близкие и коллеги, ради которых он не намерен менять страну проживания. Лебедев также рассказал, что возможность уехать в Америку у него уже была, однако тогда он сознательно отказался от переезда.