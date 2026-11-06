Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о деградации жизни в Киеве, связав её с ценой, предложенной за его конфискованную квартиру. По мнению дизайнера, недвижимость в центре украинской столицы оценили значительно ниже реальной стоимости. Своими возмущениями он поделился в обзоре новостей во «ВКонтакте».

Поводом стал аукцион, на котором за вторую квартиру Лебедева предложили около 176 тысяч долларов. Сам блогер назвал эту сумму жалкой и предположил, что объект должен стоить как минимум вдвое дороже.

«Цена, за которую квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве», — высказался дизайнер.

Лебедев также обвинил украинские власти в открытом присвоении чужого имущества. Он возмутился тем, что принадлежащую ему недвижимость выставили на продажу без его согласия.

Торги состоялись 28 октября. Речь идёт о двухуровневой квартире площадью 193,2 квадратного метра на улице Саксаганского. За объект боролись два участника: при стартовой стоимости 7,07 миллиона гривен победившая заявка составила 8,01 миллиона. Покупателю ещё необходимо оплатить недвижимость и оформить договор.

Помещение ранее использовалось как офис киевской студии Лебедева. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его недвижимость в доход государства в рамках санкций. Впоследствии власти выставили имущество на торги.

Ранее Life.ru рассказывал о продаже первой киевской квартиры Артемия Лебедева украинскому производителю беспилотников «Генерал Черешня». Компания предложила за двухуровневое помещение неподалёку от Золотых ворот 301 тысячу долларов. Представители производителя БПЛА утверждали, что приобретение этой недвижимости имело для них принципиальное значение.