Одну из квартир Елены Исинбаевой могут выставить на торги для погашения налоговой задолженности, если у спортсменки не найдётся достаточно денег, допустил юрист Денис Хмелевской. По его словам, возможность взыскания зависит в том числе от суммы долга и наличия другого жилья.

Собеседник «Абзаца» отметил, что сначала задолженность пытаются погасить за счёт денег на банковских счетах. Если средств недостаточно, приставы могут перейти к описи и принудительной продаже имущества. Единственное жильё защищено от взыскания, однако при наличии нескольких квартир одна из них может быть реализована.

Отдельно эксперт напомнил об ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов. Если проверка выявит сокрытие доходов и занижение налоговых обязательств в крупном размере, возможно применение статьи 198 УК РФ. Речь может идти, например, о незадекларированных доходах от продажи имущества или рекламы.