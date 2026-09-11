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Опубликовано 11 сентября, 11:50

Лебедев: ВС РФ авиабомбами уничтожили железнодорожный мост в Славянске

Мост, уничтоженный ВС РФ в Славянске. Обложка © Telegram / «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев»

Мост, уничтоженный ВС РФ в Славянске. Обложка © Telegram / «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев»

Российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по транспортной инфраструктуре Славянска. По координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки был уничтожен железнодорожный мост, соединявший центральную часть города с восточными пригородами. Об этом он написал в телеграм-канале.

На опубликованной фотографии видно, что центральный пролёт конструкции обрушился. Сквозное движение по мосту, как утверждается, стало невозможным. Удары по транспортным коммуникациям Славянска и района происходят на фоне давления российских подразделений на подступах к городу.

Повреждение мостов и других объектов инфраструктуры может осложнить перемещение грузов и техники. В результате разрушения железнодорожного моста маршруты снабжения внутри Славянского узла придётся перестраивать. Таким образом, транспортная инфраструктура города постепенно оказывается под всё большим воздействием боевых действий.

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Матвей Константинов
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