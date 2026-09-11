Лебедев: ВС РФ авиабомбами уничтожили железнодорожный мост в Славянске

Российская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по транспортной инфраструктуре Славянска. По координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в результате атаки был уничтожен железнодорожный мост, соединявший центральную часть города с восточными пригородами. Об этом он написал в телеграм-канале.

На опубликованной фотографии видно, что центральный пролёт конструкции обрушился. Сквозное движение по мосту, как утверждается, стало невозможным. Удары по транспортным коммуникациям Славянска и района происходят на фоне давления российских подразделений на подступах к городу.

Повреждение мостов и других объектов инфраструктуры может осложнить перемещение грузов и техники. В результате разрушения железнодорожного моста маршруты снабжения внутри Славянского узла придётся перестраивать. Таким образом, транспортная инфраструктура города постепенно оказывается под всё большим воздействием боевых действий.

Ранее ВС РФ впервые ударили по дата-центрам компании BeMobile. Объекты обеспечивали хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ.