Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал бутерброд самой русской едой на свете и возмутился его отсутствием в новом ГОСТе на национальную кухню. Своим мнением он поделился в обзоре новостей на платформе «VK Видео».

«Бутерброд — это самая русская еда на свете», — заявил Лебедев.

По мнению блогера, бутерброды необходимо не только внести в государственный стандарт, но и включить в меню всех ресторанов, которые ориентируются на него. Исключение привычной россиянам закуски из документа дизайнер в шутку назвал преступлением против российских скреп.

Как ранее рассказывал Life.ru, бутерброд, форшмак и картофель пай не попали в окончательную редакцию ГОСТа, хотя присутствовали в первоначальном проекте. Всего в утверждённый перечень вошли 132 блюда.