Лебедев вступился за бутерброд и обвинил составителей ГОСТа в покушении на скрепы
Блогер Лебедев назвал бутерброд самой русской едой на свете
Обложка © VK / Артемий Лебедев
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал бутерброд самой русской едой на свете и возмутился его отсутствием в новом ГОСТе на национальную кухню. Своим мнением он поделился в обзоре новостей на платформе «VK Видео».
«Бутерброд — это самая русская еда на свете», — заявил Лебедев.
По мнению блогера, бутерброды необходимо не только внести в государственный стандарт, но и включить в меню всех ресторанов, которые ориентируются на него. Исключение привычной россиянам закуски из документа дизайнер в шутку назвал преступлением против российских скреп.
Как ранее рассказывал Life.ru, бутерброд, форшмак и картофель пай не попали в окончательную редакцию ГОСТа, хотя присутствовали в первоначальном проекте. Всего в утверждённый перечень вошли 132 блюда.
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