Ледник продолжает двигаться: Что известно о поисках пропавших в Безенги альпинистов

Спасателей, ведущих поиски пропавших альпинистов на горе Мижирги в Кабардино-Балкарии, несколько раз экстренно эвакуировали из-за угрозы новых обвалов. Ледник продолжает двигаться, рассказал ТАСС врио начальника регионального ГУ МЧС Мухамат Анаев.

«Спасатели работают на горе Мижирги в сложнейших условиях, с риском для жизни — ледник продолжает двигаться, куски от карниза периодически откалываются и летят вниз. Несколько раз группировку приходилось эвакуировать», — сообщил он.

Разбить базовый лагерь непосредственно у места трагедии невозможно. Палатки установили на высоте 2,7 тысячи метров, откуда координируют поисковую операцию. При благоприятной погоде спасатели используют вертолёт Ми-8. Одновременно на горе работают от 40 до 60 специалистов. К операции привлекли сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, Кабардино-Балкарской ПСС и подразделений из соседних регионов.

Поиски начинаются около 06:00 мск. Завершить работы стараются до того, как солнце прогреет склон и возрастёт угроза повторного схода льда.

Напомним, снежно-ледовый обвал на Мижирги произошёл 6 сентября и накрыл группу из 33 альпинистов. Погибли 15 человек, ещё двое числятся пропавшими. Десять участников группы спаслись самостоятельно, шестерых пострадавших госпитализировали.