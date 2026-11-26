Космический телескоп Euclid, предназначенный для изучения тёмной материи и далёких галактик, неожиданно обнаружил неизвестную ранее комету в Солнечной системе. На момент наблюдений небесное тело находилось примерно в 1,3 миллиарда километров от Земли, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Космический телескоп Euclid случайно обнаружил неизвестную комету. Видео © The European Space Agency’s Euclid

Открытие сделал аспирант Хельсинкского университета Микко Пёнтинен вместе с коллегами. Разработанная им программа заметила на снимках телескопа светлый след движущегося объекта. При детальном рассмотрении вокруг небесного тела обнаружилось облако газа и пыли, характерное для активных комет.

Всего ледяная странница попала на 16 снимков, сделанных с 16 по 24 сентября 2026 года. Не найдя объект в существующих астрономических каталогах, исследователи передали данные в Центр малых планет Международного астрономического союза. Восьмого октября открытие официально подтвердили, присвоив комете обозначение C/2026 S1 (Euclid).

Особый интерес представляет её необычная орбита, проходящая далеко за пределами плоскости движения планет Солнечной системы. На один оборот вокруг Солнца комете требуются тысячи лет. Уточнить этот срок помогут дальнейшие наблюдения.

Находка стала для астрономов редкой удачей, поскольку Euclid намеренно избегает участков неба с высокой концентрацией астероидов и комет. Однако открытие показало, что телескоп способен обнаруживать подобные объекты задолго до их сближения с Солнцем. В перспективе это поможет подобрать цель для будущей космической миссии Comet Interceptor.

Напомним, 12 ноября ESA представило первые масштабные результаты основной миссии Euclid. За 13 месяцев наблюдений телескоп запечатлел более 900 миллионов галактик, обнаружил около 15 тысяч потенциальных гравитационных линз и собрал 1,7 петабайта данных. Площадь исследованного участка неба эквивалентна 9500 полным лунным дискам. Полученные сведения помогут учёным приблизиться к разгадке природы тёмной материи и тёмной энергии.