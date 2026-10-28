Ледяной обстрел с небес: Град разбил лобовое стекло Airbus с пассажирами над Иорданией

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании Yemenia Airways получил серьёзные повреждения носовой части и лобового стекла кабины пилотов из-за мощного града при заходе на посадку в Иордании. Об этом сообщило йеменское информагентство SABA со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.

Побитое градом ветровое стекло. Видео © X / aviationbrk

Инцидент произошёл 26 октября с рейсом IY648, следовавшим из йеменского Адена в столицу Иордании Амман. На подлёте к международному аэропорту имени королевы Алии самолёт попал в зону сильной грозы и столкнулся с крупным градом.

Ледяные удары серьёзно повредили носовой обтекатель лайнера, под которым располагается метеорологический радар. Кроме того, пострадало лобовое стекло кабины пилотов. На опубликованных фотографиях видны многочисленные вмятины и следы ударов на передней части воздушного судна.

Несмотря на повреждения, экипаж сумел благополучно посадить Airbus. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Официальный представитель Yemenia Airways Хатем аш-Шааби подтвердил, что самолёт останется в аэропорту Аммана для технического обслуживания. По его словам, авиакомпания располагает опытными пилотами и специалистами, подготовленными к действиям в сложных погодных условиях.

Из-за повреждений лайнер временно вывели из эксплуатации. Для пассажиров обратного рейса из Аммана в Аден перевозчик организовал другой самолёт, чтобы выполнить перелёт по запланированному расписанию.