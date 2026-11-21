Тысячи советских военнопленных и мирных жителей погибли от голода, пыток и массовых расстрелов во время нацистской оккупации Сталинградской области. Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ опубликовал архивные документы, раскрывающие масштабы преступлений захватчиков. Материалы приурочены к годовщине начала контрнаступления Красной Армии под Сталинградом 19 ноября 1942 года.

Одним из самых страшных мест стал пересыльный лагерь «Дулаг-205» в селе Алексеевка. Пленных и мирных жителей содержали в холодных ямах без нормального питания и медицинской помощи. Из шести тысяч узников к моменту освобождения лагеря в январе 1943 года выжили лишь 700 человек. Согласно опубликованным материалам, нацисты уничтожили там 4,5 тысячи советских граждан.

Архивы свидетельствуют и о массовых расправах над мирным населением. Так, в селе Водино в августе 1942 года гестаповцы расстреляли 43 человека, ранее эвакуированных из Бессарабии и Украины. В хуторе Аверине после обвинения в краже сигарет были задержаны 17 мальчиков в возрасте от девяти до 14 лет. Десятерых из них после пыток казнили.

Особое место в документах занимает трагедия детского дома в Нижнем Чиру. После захвата станицы немецкие военные вывезли 47 воспитанников с ограниченными возможностями в возрасте от пяти до 15 лет и убили их. В материалах также приводятся свидетельства массовых расстрелов, издевательств над женщинами и уничтожения раненых красноармейцев.

В общей сложности на территории Сталинградской области оккупанты организовали 47 мест содержания военнопленных и гражданского населения. В опубликованных актах зафиксированы случаи массовой гибели людей от голода, изнурительного труда и жестокого обращения. Свидетельства этих преступлений собирали специальные комиссии после освобождения населённых пунктов.

В августе 2023 года Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов и их пособников в отношении не менее 361 450 мирных жителей и военнопленных на территории региона. По материалам суда, в результате обстрелов и бомбардировок погибли 131 тысяча мирных граждан, ещё 95 тысяч советских военнопленных не пережили плен. Около 73 тысяч человек были угнаны на принудительные работы. Работа по установлению имён погибших и поиску мест захоронений продолжается.