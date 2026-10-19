Легенда хип-хопа едет в Россию: Ghostface Killah выступит в Москве и Петербурге

Американский рэпер Ghostface Killah, один из самых известных участников культовой группы Wu-Tang Clan, приедет в Россию с двумя сольными концертами. Музыкант выступит 24 декабря в Москве и 25 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщили в концертном агентстве Force Events.

Оба выступления пройдут в клубах Base. Московский концерт состоится на площадке Base Club, а петербургский — в Base SPB. Стоимость билетов начинается от 3500 рублей в столице и от 3000 рублей в городе на Неве.

Ghostface Killah вошёл в историю хип-хопа как участник Wu-Tang Clan — нью-йоркской группы, которая в 1993 году перевернула представление о рэп-музыке дебютным альбомом Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Коллектив прославился мрачными битами, отсылками к фильмам о кунг-фу и жёсткой уличной лирикой, став одним из символов хардкор-рэпа 1990-х.

После успеха группы артист начал сольную карьеру. В 1996 году он выпустил альбом Ironman, который поднялся на вторую строчку американского хит-парада Billboard 200. Позднее последовали пластинки Supreme Clientele и Fishscale, закрепившие за ним репутацию одного из наиболее самобытных рэперов своего поколения.

В августе 2025 года музыкант представил Supreme Clientele 2 — продолжение своего знаменитого альбома спустя четверть века. В 2026 году Ghostface Killah отправился с новым материалом в большой сольный тур по США и Канаде, а теперь в его концертном расписании появились и российские города.

Ранее Life.ru сообщал, что культовая группа Wu-Tang Clan вошла в Зал славы рок-н-ролла. Вместе с хип-хоп-коллективом признание получили Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и другие известные музыканты.